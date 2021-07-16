Марат Балаев – Жоау Ногейра: прогноз Вадима Тихомирова на бой ACA 126

Автор сайта Matchtv.ru, комментатор UFC.tv Вадим Тихомиров дал прогноз на бой Марат Балаев – Жоау Ногейра в рамках ACA 126.



Ставка: победа Ногейры за 2.60.



«Марату Балаеву 45 лет, он проиграл последний бой техническим нокаутом, и сейчас ему нужно подраться против более молодого и одновременно более опытного бойца из Бразилии. У Ногейры есть два поражения, но оба от топовых бойцов АСА и оба – решениями судей. А после них бразилец не дрался полтора года, так что сейчас может находиться в какой угодно форме.



Как часто бывает, букмекеры здесь впечатлены последними поражениями Ногейры и предлагают на его победу очень приятный коэффициент. Учитывая, что Марат становится всё старше, а его любовь к тяжёлым тренировкам и зрелищным боям оставляет ему очень много травм, победа Балаева может получиться более сложной, чем обычно бывает, когда кэф на бойца 1.40. Так что стоит рискнуть и взять победу Ногейры за 2.60», — сказал Тихомиров.