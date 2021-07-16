«Торпедо-БелАЗ» — «Динамо» Мн: прогноз Юрия Тесленка на матч чемпионата Беларуси

Профессиональный каппер Юрий Тесленок дал прогноз на матч чемпионата Беларуси «Торпедо-БелАЗ» — «Динамо» Мн.



Ставка: победа «Динамо» за 1.89.



«Минское «Динамо» на 4‑м месте, жодинское «Торпедо» — на 10-м.



От жодинцев болельщики ждали совершенно другого результата, нежели того, которым они вынуждены довольствоваться. Вряд ли стоит ожидать большого прогресса в игре жодинской команды в этом сезоне при текущем подборе футболистов. В крайних пяти матчах у жодинцев лишь одна победа, и та над занимающим последнее место «Спутником» (2:0).



Вынужденная смена на тренерском мостике динамовцев пошла им на пользу: при сменившем Кучука молодом коуче Челядинском минчане проиграли лишь один раз, да и в игре добавилось уверенности и стабильности. По-настоящему раскрылся вернувшийся с легионерских хлебов полузащитник Путило, раззабивался арендованный Мбенге.



Считаю, в целом «Динамо» сильнее в этой паре: у минчан есть квалифицированные футболисты, способные в одиночку решить исход встречи. У жодинцев такие игроки были в прошлом сезоне, но они покинули команду зимой», — сказал Тесленок.