Роберто Карбальес-Баэна — Норберт Гомбош: прогноз Игоря Панкова на матч в Бостаде

Профессиональный каппер Игорь Панков дал прогноз на матч турнира в Бостаде Роберто Карбальес-Баэна — Норберт Гомбош.



Ставка: победа Гомбоша за 2.18.



«На пути к четвертьфиналу турнира в Бостаде Карбальес Баэна и Норберт Гомбош успели преподнести несколько сенсаций и достаточно уверенно смотрятся на данный момент.



Испанский теннисист прошел Баньиса и Фоньини. В первом поединке заметно сказалась усталость соперника. С итальянцем уже пришлось непросто на приёме, 10 брейк-пойнтов имел Фабио, четыре раза делал брейки. Отмечу, что Роберто не слишком стабильно подаёт первым мячом: в первой игре было 70% попадания, во второй — 53%.



Гомбош — парень, что называется, куражный. Не раз уже в этом сезоне на грунте выдавал на отдельных турнирах отличные матчи против любителей грунта. Имеются в активе победы над Дельбонисом, Рамосом. В первом круге Бостада одержал волевую победу над Куэвасом, явно поймал кураж, за счёт которого более чем уверенно отыграл с Руусувуори. Словак обладает мощной подачей, которая даже на грунте весьма эффективна: если с Куэвасом трижды терял свою подачу, то финн имел за матч всего два брейк-пойнта, ни один из которых не реализовал.



На мой взгляд, шансы на победу в этом матче во многом равные. Гомбош способен надёжнее Роберто отыграть на своей подаче. За коэффициент на уровне 2.20 стоит пробовать заиграть поймавшего кураж словака», — сказал Панков.