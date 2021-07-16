Юлия Путинцева — Катерина Козлова: прогноз Владимира Чаплыгина на матч в Будапеште

Профессиональный спортивный аналитик Владимир Чаплыгин дал прогноз на первый четвертьфинальный матч женского турнира в Будапеште Юлия Путинцева — Катерина Козлова.



Ставка: ТМ 3.5 эйса за 1.65.



«Давайте обратимся к статистике выступления теннисисток за последний год. Берём только матчи на грунтовом покрытии. Юлия Путинцева в среднем за гейм делает 0,08 эйса, а Катерина Козлова — 0,01. От своих соперниц Путинцева пропускает 0,16 эйса, а Козлова — 0,22.



Что значат эти цифры? А значат они, что сегодняшние соперницы сами эйсы исполняют довольно редко, а вот от хорошо подающих теннисисток пропускают примерно с такой же частотой, как и большинство коллег по спортивному цеху.



Между собой представительницы Казахстана и Украины играли два раза. Один матч состоялся на открытом харде, а другой — на закрытом. Поединков на грунте в их активе нет. Стоит заметить, что на грунте эйсы случаются реже, чем на харде. Но, даже несмотря на высокую скорость кортов, оба матча между Путинцевой и Козловой закончились с тоталом менее 3.5 эйсов. Первый со счётом 0-1, а второй — 2-1. Так что играем тотал меньше 3.5 эйсов», — сказал Чаплыгин.