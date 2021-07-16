«Зенит» — «Локомотив»: прогноз Валерия Непомнящего на матч за Суперкубок России

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч за Суперкубок России «Зенит» — «Локомотив».



Ставка: победа «Зенита» в матче за 1.38.



«Для меня фаворит этого матча «Зенит», так как прежде всего у него нет больших изменений в составе. К этой игре подойдут уже в нормальном состоянии и Дзюба, и Азмун, в обороне тоже всё в порядке. Мне кажется, особых изменений по составу у «Зенита» нет.



«Локомотив», в отличие от «Зенита», сейчас как раз претерпевает некоторые изменения. Как сказал Николич: «У нас была самая старая команда в Лиге, а теперь она становится самой молодой». Действительно, «Локомотив» покинули Игнатьев, Чорлука. Неизвестно, в каком состоянии будет Крыховяк. В целом у «Локомотива» сейчас фаза становления, не скажу, что новая команда, но изменения в составе будут как в этом матче, так и по ходу сезона.



«Зенит» имеет хорошие шансы выиграть Суперкубок. Если бы «Локомотив» тренировал Юрий Павлович Сёмин, то в ворота железнодорожников было бы очень трудно забить, а с Николичем сейчас может быть беда. Сейчас «Локо» играет в активный футбол и не действует от обороны. Честно говоря, очень сложно сказать, выиграет «Зенит» в основное время или нет, я поставлю на то, что «Зенит» выиграет с учётом дополнительного времени и серии пенальти. Хотя я для себя представляю, что у «Локомотива» далеко не всё в порядке — и с составом, и с игрой. Вполне возможно, что «Зенит» будет выглядеть намного сильнее в этой игре, и, честно говоря, что-то мне подсказывает, что у «Локомотива» будут трудности в этом сезоне. Может быть, это случится уже в самом начале. Вполне допускаю, что «Зенит» выиграет крупнее, чем в один мяч, но не буду рисковать, всё-таки это первый официальный матч для команд в этом сезоне.



«Локомотив» в последнее время мне разонравился, так как раньше у него был какой-то стержень и с малыми ресурсами он всегда бился, сражался. Сейчас статус клуба повысился, он регулярно претендует на место в Лиге чемпионов, и у него изменилось самосознание, команда не всегда бьётся, и поэтому «Локо» стал больше похож на «Краснодар», когда нет хребта. Качество игроков у «Локомотива» хорошее, а некоторые качества, благодаря которым команда всегда сражалась, пропадают», — сказал Непомнящий.