UFC Vegas 31: участники, полный кард турнира, Махачев — Мойзес, прогнозы и ставки

В ночь на 18 июля 2021 года на арене UFC APEX в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир UFC Вегас 31, в главном событии которого российский боец Ислам Махачев будет драться с бразильцем Тиаго Мойзесом. Начало боя — не раньше 07:10 мск 18 июля.
По оценке аналитиков, Махачев — явный фаворит боя. Поставить на его победу можно с коэффициентом 1.11. Шансы Мойзеса эксперты оценили коэффициентом 7.10, а ничья идёт за 61.00.
Полный кард турнира выглядит следующим образом:
Основной кард
Ислам Махачев — Тиаго Мойзес
Марион Рено — Миша Тэйт
Джереми Стивенс — Матеуш Гамрот
Родольфо Виейра — Дастин Стольцфус
Габриэль Бенитес — Билли Куарантилло
Предварительный кард
Даниэль Родригес — Престон Парсонс
Аманда Лемос — Монтсеррат Руис
Халид Таха — Сергей Морозов
Майлз Джонс — Андерсон дос Сантос
Франсиско Фигередо — Малкольм Гордон
Алан Баду — Родриго Феррейра
- 16 июля 2021
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 15 июля 2021
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 14 июля 2021
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 13 июля 2021
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00