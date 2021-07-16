UFC Vegas 31: участники, полный кард турнира, Махачев — Мойзес, прогнозы и ставки

В ночь на 18 июля 2021 года на арене UFC APEX в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир UFC Вегас 31, в главном событии которого российский боец Ислам Махачев будет драться с бразильцем Тиаго Мойзесом. Начало боя — не раньше 07:10 мск 18 июля.



По оценке аналитиков, Махачев — явный фаворит боя. Поставить на его победу можно с коэффициентом 1.11. Шансы Мойзеса эксперты оценили коэффициентом 7.10, а ничья идёт за 61.00.



Полный кард турнира выглядит следующим образом:



Основной кард



Ислам Махачев — Тиаго Мойзес

Марион Рено — Миша Тэйт

Джереми Стивенс — Матеуш Гамрот

Родольфо Виейра — Дастин Стольцфус

Габриэль Бенитес — Билли Куарантилло



Предварительный кард



Даниэль Родригес — Престон Парсонс

Аманда Лемос — Монтсеррат Руис

Халид Таха — Сергей Морозов

Майлз Джонс — Андерсон дос Сантос

Франсиско Фигередо — Малкольм Гордон

Алан Баду — Родриго Феррейра