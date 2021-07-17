«Зенит» — «Локомотив»: где смотреть в прямом эфире, когда начало 17.07.2021

17 июля состоится матч за Суперкубок России «Зенит» — «Локомотив». Начало игры — в 19:00 мск.



Встреча состоится на нейтральном поле в Калининграде. В прямом эфире матч покажет Первый канал.



Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами петербуржцев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.71. Успех москвичей оценён экспертами в 5.85. А ставки на ничью принимаются за 4.10.



Букмекеры не уверены, что матч за Суперкубок России «Зенит» — «Локомотив» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.99, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.00. Если забьют петербуржцы, сыграет коэффициент 1.15. Гол москвичей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.65. Поставить на «обе забьют» можно за 1.94.



Итоговый успех «Зенита» идёт за 1.33, а успех «Локомотива» — за 3.10.