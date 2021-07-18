«Химки» — «Спартак»: прогноз Дмитрия Симонова на матч 18 июля

Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч «Химки» — «Спартак».



Ставка: тотал больше 2.5 гола за 1.72, обе забьют за 2.16.

«Продолжим играть тотал больше, эта ставка на предсезонке очень часто доезжает. «Спартак» не только много забил на турнире, но ещё и не пропустил ни разу. Однако моменты у его соперников были. Нельзя сказать, что оборона красно-белых играет безошибочно.

Полагаю, ситуация изменится с «Химками», где Руй Витория может провести кадровые перестановки и попробовать неожиданные решения. Думаю, что и «Спартак» продолжит играть результативно, и «Химки» забьют хотя бы один мяч. На «обе забьют» коэффициент очень высокий, но в третий матч «Спартака» на ноль я не верю».