Махачев — Мойзес: когда бой UFC, во сколько начало боя, по какому каналу покажут

В ночь на 18 июля 2021 года на арене UFC APEX в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир UFC Вегас 31, в главном событии которого российский боец Ислам Махачев будет драться с бразильцем Тиаго Мойзесом. Начало боя — не раньше 07:10 мск 18 июля.



По оценке аналитиков, Махачев — явный фаворит боя. Поставить на его победу можно с коэффициентом 1.11. Шансы Мойзеса эксперты оценили коэффициентом 7.10, а ничья идет за 61.00.



Полный кард турнира выглядит следующим образом:



Основной кард



Ислам Махачев — Тиаго Мойзес

Марион Рено — Миша Тэйт

Джереми Стивенс — Матеуш Гамрот

Родолфо Виейра — Дастин Стольцфус

Габриэль Бенитез — Билли Куарантилло.



Предварительный кард



Дэниел Родригес — Престон Парсонс

Аманда Лемос — Монтсеррат Руиз

Халид Таха — Сергей Морозов

Майлс Джонс — Андерсон дос Сантос

Франсиско Фигередо — Малкольм Гордон

Алан Баду — Родриго Феррейра.



Предварительный и основной кард, включающий главный бой Ислама Махачева и Тиаго Мойзеса, можно посмотреть на телеканале UFC ТВ, расположенном в сервисе Wink, который доступен на Ростелекоме, Триколоре и других платформах.



Также турнир будет доступен в официальном приложении UFC Fight Pass.