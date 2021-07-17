Махачев — Мойзес: когда бой UFC, во сколько начало боя, по какому каналу покажут

В ночь на 18 июля 2021 года на арене UFC APEX в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир UFC Вегас 31, в главном событии которого российский боец Ислам Махачев будет драться с бразильцем Тиаго Мойзесом. Начало боя — не раньше 07:10 мск 18 июля.
По оценке аналитиков, Махачев — явный фаворит боя. Поставить на его победу можно с коэффициентом 1.11. Шансы Мойзеса эксперты оценили коэффициентом 7.10, а ничья идет за 61.00.
Полный кард турнира выглядит следующим образом:
Основной кард
Ислам Махачев — Тиаго Мойзес
Марион Рено — Миша Тэйт
Джереми Стивенс — Матеуш Гамрот
Родолфо Виейра — Дастин Стольцфус
Габриэль Бенитез — Билли Куарантилло.
Предварительный кард
Дэниел Родригес — Престон Парсонс
Аманда Лемос — Монтсеррат Руиз
Халид Таха — Сергей Морозов
Майлс Джонс — Андерсон дос Сантос
Франсиско Фигередо — Малкольм Гордон
Алан Баду — Родриго Феррейра.
Предварительный и основной кард, включающий главный бой Ислама Махачева и Тиаго Мойзеса, можно посмотреть на телеканале UFC ТВ, расположенном в сервисе Wink, который доступен на Ростелекоме, Триколоре и других платформах.
Также турнир будет доступен в официальном приложении UFC Fight Pass.
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