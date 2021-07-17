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«Зенит» — «Локомотив»: ставка Дмитрия Симонова с коэффициентом 3.20 на Суперкубок России

«Зенит» — «Локомотив»: ставка Дмитрия Симонова с коэффициентом 3.20 на Суперкубок России
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Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч «Зенит» — «Локомотив».

Ставка: победа «Локомотива» с форой (+1) за 1.78, итоговая победа «Локомотива» за 3.20.

«Букмекеры, на мой взгляд, сильно переоценивают «Зенит», выставляя его явным фаворитом. У чемпиона много кадровых проблем.

Во-первых, не успел вернуться с Кубка Америки Барриос. Это самая серьёзная потеря, центр поля будет оголён.

Во-вторых, есть вопросы к физическому и моральному состоянию Дзюбы (провёл в межсезонье один тайм) и ещё одного центрального хавбека — Оздоева. То есть в середине поля очень много вопросов, в порядке только Вендел — полагаю, «Зенит» проиграет в схватке средних линий.

В-третьих, нет Ловрена. В-четвертых, Ракицкий на днях выражал недовольство непродлением контракта. В общем, кадровая ситуация у Сергея Семака так себе, а новичков нет.

«Локомотив» в этом плане выглядит более монолитно, несмотря на уход ряда игроков — Мухина, Игнатьева, Эдера, а также Чорлуки на пенсию. У Марко Николича было достаточно времени, чтобы придумать, как заменить каждого из ушедших.

Мне кажется, поставить на победу «Локо» с небольшой форой за кэф 1.78 — отличная история. Не верю, что в нынешней кадровой ситуации «Зенит» способен выиграть у «Локо» крупнее, чем один мяч. Это достойная, осторожная ставка. Вторую ставку сделаю рискованную — проход «Локомотива». За 3.20 это того стоит».

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