«Зенит» — «Локомотив»: прогноз Эдуарда Мора на матч за Суперкубок России в Калининграде

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор дал прогноз на матч «Зенит» – «Локомотив».



Ставка: «Локомотив» не проиграет за 2.42, итоговая победа «Локомотива» за 3.20.

«Матч за Суперкубок пройдёт в Калининграде. Трофей хоть и не очень важный, но Кубок есть Кубок. «Зенит» сильнее, из этой команды никто не ушёл, никто не пришёл. Поэтому состав наигранный.



А «Локомотив» как раз потерял игроков: ушли Чорлука, Мухин – они были на серьёзных ролях; также ушёл Эдер (хоть большую роль и не играл). А на их места пока никого не взяли, команда обходится внутренними резервами.



Но здесь вопрос мотивации. Потому что для «Зенита» и для Семака самое важное – здорово выступить в Европе. В России команда себя очень уверенно чувствует. Думаю, она будет набирать ход именно к осени, к Лиге чемпионов.



Понятно, что обе команды будут стараться выиграть этот матч. Но Семак не подводит команду к этой игре в функциональном плане, для него это не первостепенный матч. Главное для «Зенита» будет осенью.



А для «Локомотива» уже сейчас этот титул можно считать самым главным. Потому что в Лиге чемпионов команда не участвует. А значит, для руководства, для Николича и для футболистов взять трофей – очень важно.



Исходя из этого, я рекомендую два варианта. В этом матче в основное время «Локомотив» не проиграет. Вторая ставка – проход «Локо». Повторюсь, «Зенит» сильнее, но мотивация здесь важнее».