«Енисей» — «Кубань»: прогноз Алексея Смирнова на матч ФНЛ

Профессиональный гандикапер Алексей Смирнов дал прогноз на матч 2-го тура ФНЛ сезона-2021/2022 «Енисей» — «Кубань».



Ставка: ИТБ 1 гола «Кубани» за 1.86.

«Нет ничего удивительного в том, что «Енисей» – фаворит этого матча, но в данном случае наибольшее внимание я хочу уделить краснодарской команде. В предыдущем сезоне гости забили 88 голов, а пропустили только 22. Причем статистика домашних и гостевых встреч у них примерно одинаковая.



Этот клуб под руководством Сергея Первушина попытался красиво ворваться в ФНЛ со своим атакующий футболом и был близок к первым очкам, но «Торпедо» удалось выйти вперёд в самом конце встречи. Несмотря на это «Кубань» оставила о себе хорошее впечатление, ведь она имела гораздо больше острых моментов, чем оппоненты. Я практически уверен в том, что такой запал останется у гостей и на второй тур. Верю, что они забьют как минимум один гол.



Красно-синие тоже могут сыграть изобретательно в нападении, но в прошлом поединке я не увидел в их действиях той лёгкости, какая была у их нынешнего соперника. К тому же хозяева проведут этот матч без основного центрального защитника Максима Сухомлинова, который получил красную карточку в минувшем туре».