Ислам Махачев – Тьяго Мойзес: прогноз Александра Емельяненко на бой UFC

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко дал прогноз на бой Ислам Махачев – Тьяго Мойзес.
Ставка: досрочная победа Махачева за 2.14.
«После ухода Хабиба в лёгком весе освободилась ниша для того, чтобы Ислам смог стать здесь первым. Он хорошо подтянул свою ударную технику за последнее время. А с борьбой у него давно всё налажено. Жаль, что не удалось увидеть поединок Ислама против дос Аньоса из-за болезни Рафаэля. Но я уверен, что у него всё впереди, и после победы над Мойзесом можно будет рассчитывать ещё на один мэйнивент, но уже с кем-то из топов.
Что касается самого боя, то тут нет сомнений, что Ислам полностью готов и нацелен только на победу. Мойзес неплохой боец, но в борьбе потягаться с Махачевым не сможет. Считаю, что поединок пройдёт под полным контролем российского бойца. Ему хотелось бы попробовать провести всю дистанцию в пять раундов. Но на кону большие ставки, и Ислам при первой же возможности завершит всё в свою пользу. Предполагаю, что Махачев выиграет досрочно и продолжит подъём по рейтингу».
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