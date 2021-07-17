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«Зенит» — «Локомотив»: ставка Александра Мостового на матч с коэффициентом 4.04

«Зенит» — «Локомотив»: ставка Александра Мостового на матч с коэффициентом 4.04
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Экс-игрок сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч Суперкубка России «Зенит» — «Локомотив».

Ставка: ничья за 4.04.

«Уже традиционно действующий чемпион сумел выдержать гонку с препятствиями и досрочно выиграл турнир Российской Премьер-Лиги. За 30 туров Санкт-Петербург записал 19 побед и восемь ничьих, которые принесли 65 очков, что на восемь больше, чем у ближайшего преследователя.

Нельзя не отметить лучший показатель атаки у чемпиона, который составил 76 голов. «Локомотив» в итоговой таблице РПЛ занял третью позицию, уступив «Спартаку» всего один пункт.

В контрольных матчах «Локо» выиграл четыре раза из восьми. «Зенит» провел всего три товарищеских встречи, в которых дважды сыграл вничью и переиграл «Карлсруэ».

Пока трудно представить, кто в какой форме. Информации немного, тем более, что команды часто всё скрывают.

Все считают фаворитом чемпиона России, но я думаю, что в основное время победитель не будет выявлен, и нас ждёт дополнительное время или серия пенальти. Рискну и поставлю на ничью».

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