«Зенит» — «Локомотив»: ставка Александра Мостового на матч с коэффициентом 4.04

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч Суперкубка России «Зенит» — «Локомотив».
Ставка: ничья за 4.04.
«Уже традиционно действующий чемпион сумел выдержать гонку с препятствиями и досрочно выиграл турнир Российской Премьер-Лиги. За 30 туров Санкт-Петербург записал 19 побед и восемь ничьих, которые принесли 65 очков, что на восемь больше, чем у ближайшего преследователя.
Нельзя не отметить лучший показатель атаки у чемпиона, который составил 76 голов. «Локомотив» в итоговой таблице РПЛ занял третью позицию, уступив «Спартаку» всего один пункт.
В контрольных матчах «Локо» выиграл четыре раза из восьми. «Зенит» провел всего три товарищеских встречи, в которых дважды сыграл вничью и переиграл «Карлсруэ».
Пока трудно представить, кто в какой форме. Информации немного, тем более, что команды часто всё скрывают.
Все считают фаворитом чемпиона России, но я думаю, что в основное время победитель не будет выявлен, и нас ждёт дополнительное время или серия пенальти. Рискну и поставлю на ничью».
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