«Зенит» — «Локомотив»: прогноз Александра Аксёнова на матч 17.07.2021

Комментатор Александр Аксёнов дал прогноз на матч «Зенит» — «Локомотив».



Ставка: обе забьют за 2.04.

«Первый матч российского сезона в футболе – суперкубок «Зенит» — «Локомотив».



Здесь абсолютная туманность в отношении того, в каком состоянии команды находятся, поэтому о пиках кондиций говорить не приходится.



«Локомотив» немного изменился – ушёл Чорлука, ушёл Эдер, хоть он и не был основным игроком. Николич будет выстраивать несколько другую команду, для него очень важно победить, потому что это сразу трофей.



У «Зенита» отсутствует Малком, который уехал на Олимпиаду, нет никаких новичков. Первоочередная задача для «Зенита» — хорошо выступить в еврокубках, поэтому в сезон команда будет входить в посредственных кондициях.



Впрочем, это касается и «Локомотива», но индивидуальное мастерство отдельных игроков должно помочь командам забить. Поставлю на то, что «обе команды забьют»».