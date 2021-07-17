«Зенит» — «Локомотив»: прогноз Александра Аксёнова на матч 17.07.2021

Комментатор Александр Аксёнов дал прогноз на матч «Зенит» — «Локомотив».
Ставка: обе забьют за 2.04.
«Первый матч российского сезона в футболе – суперкубок «Зенит» — «Локомотив».
Здесь абсолютная туманность в отношении того, в каком состоянии команды находятся, поэтому о пиках кондиций говорить не приходится.
«Локомотив» немного изменился – ушёл Чорлука, ушёл Эдер, хоть он и не был основным игроком. Николич будет выстраивать несколько другую команду, для него очень важно победить, потому что это сразу трофей.
У «Зенита» отсутствует Малком, который уехал на Олимпиаду, нет никаких новичков. Первоочередная задача для «Зенита» — хорошо выступить в еврокубках, поэтому в сезон команда будет входить в посредственных кондициях.
Впрочем, это касается и «Локомотива», но индивидуальное мастерство отдельных игроков должно помочь командам забить. Поставлю на то, что «обе команды забьют»».
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