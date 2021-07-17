«Зенит» — «Локомотив»: прогноз Виктора Гусева на матч Суперкубка России 17 июля

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч за Суперкубок России «Зенит» — «Локомотив».

Ставка: победа «Зенита» за 1.70.

«Команды встречаются в матчах за Суперкубок в третий раз подряд. В прошлом году выиграли питерцы — 2:1. Обратите внимание, что в четырёх последних очных Суперкубках забил и «Зенит», и «Локомотив».



Жара может повлиять на результативность. В Калининграде жарко. «Зенит» без Барриоса. Ловрен только-только прилетит и, возможно, не сыграет. А так и Дзюба, и Азмун, и Малком, пусть он и собирается на Олимпиаду в составе сборной Бразилии. У «Локомотива» все вернулись с Евро. Без Чорлуки, который завершил карьеру. Это серьёзная потеря для обороны «Локомотива».



Вы, конечно же, помните последнюю игру между командами. В Питере «Зенит» разгромил москвичей со счётом 6:1. Обе команды играли в Суперкубке по восемь раз. «Зенит» брал трофей пять раз, «Локомотив» же пять раз проиграл, а выиграл трижды.



У «Локомотива» восемь контрольных матчей и четыре победы. В последнем товарищеском поединке проиграли «Ростову». «Зенит» вынужден был играть не самым основным составом. Сыграл вничью с «Шальке» и «Вердером», потом была победа над «Карлсруэ» и два мяча Азмуна.



Я б поставил на победу «Зенита» в основное время».