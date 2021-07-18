«Химки» — «Спартак»: прогноз Ильи Казакова на матч в Москве

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч «Химки» — «Спартак».



Ставка: победа «Спартака» за 1.32, «Химки» не забьют за 1.84.

«Мы видели, насколько легко «Спартак» бежит, забивает и играет. Я не думаю, что эта лёгкость должна куда-то исчезнуть. Да, есть неприятный момент, связанный с травмой Селихова. Но он рассматривался всё равно как второй голкипер. Если говорить о «Спартаке» сейчас, то Артём Ребров находится там не просто для атмосферы. Роль капитана и лидера в чемпионском сезоне — очень большая, важная и серьёзная.



Поэтому я не уверен, что «Химки» забьют. Потому что команда Игоря Черевченко далека от полной сыгранности. Зато в «Спартаке» идёт жесточайшая рубка за место в стартовом составе. У «Химок» этого нет.



Если говорить о том, насколько «Спартак» сильнее «Химок», то я думаю, что намного. Здесь, несмотря на не самые высокие коэффициенты, я думаю, нужно брать победу «Спартака». Тем более голы «Химкам» даются с большим трудом, за исключением матча с «Сочи» в это межсезонье. Также я бы заиграл ИТМ2 (0.5)».