«Химки» — «Спартак»: ставка Виктора Гусева с коэффициентом 3.44 на матч в Москве

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч «Химки» — «Спартак».
Ставка: «Химки» не проиграют за 3.44.
«Я не думаю, что в этом последнем матче будет такая же феерия голов со стороны «Спартака». Последняя игра, трофей уже завоёван. Возможно, «Спартак» уже будет думать о первом туре чемпионата России.
Есть вопросы к обороне «Спартака». Пусть она и не пропустила ни разу в первых матчах, но там не всё гладко. Отметим и жару, при которой пройдёт матч.
Захотят ли «Химки» хлопнуть дверью? Вполне возможно. Мы знаем Черевченко, его манеру и его амбиции. Интересно смотрится и противостояние Дениса Глушакова против «Спартака».
В прошлом сезоне «Химки» заняли восьмое место в РПЛ, а «Спартак» финишировал вторым. В том чемпионате дома «Спартак» выиграл со счётом 2:1, а на выезде победил — 3:2. То есть всё не очень убедительно. Но последний раз химчане выиграли у «Спартака» весной 2007 года.
Всё, что я сказал, не даёт «Спартаку» гарантию победы. Думаю, что химчане могут побороться, пусть матч и пройдёт на спартаковской арене. Поэтому ставлю на то, что «Химки» не проиграют».
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