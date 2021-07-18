«Химки» — «Спартак»: прогноз Егора Титова на матч 18 июля

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Химки» — «Спартак».



Ставка: победа «Спартака» и тотал больше 2.5 гола за 2.00.

«Спартак» досрочно выиграл турнир, причём абсолютно заслуженно. Две яркие победы по 4:0 над «Сочи» и «Рубином», хороший футбол, шикарные голы. Всё здорово. Думаю, о таком болельщики и мечтать не могли в преддверии этого турнира. Но радоваться раньше времени я бы не стал. Всё-таки это только предсезонный турнир. Не раз такое было, что «Спартак» выстреливал на предсезонке, а потом, в сезоне, случался затык. Хочется, чтобы в том же духе команда продолжала играть и в чемпионате.



Думаю, что сейчас «Спартак» останавливаться не будет. Возможно, будут изменения в составе, но кураж не пропадёт. Сейчас идёт борьба за место в стартовом составе, все мотивированы, хотят показывать быстрый, атакующий футбол. Поэтому жду очередного хорошего матча от красно-белых.

«Химки» — пока что главный аутсайдер турнира, потерпели два поражения. Видно, что кондиции ещё не оптимальные. А в прошлом сезоне команда Черевченко брала физикой и организацией. «Химкам» ещё предстоит набрать форму.



Пока же ставлю на победу «Спартака» в результативном матче — через тотал больше 2.5 мяча. Уверен в ставке на 9 из 10».