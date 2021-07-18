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Формула-1, Гран-при Великобритании: онлайн-трансляция гонки, какой канал покажет

Формула-1, Гран-при Великобритании: онлайн-трансляция гонки, какой канал покажет
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Сегодня, 18 июля, на стационарной трассе «Сильверстоун» состоится гонка десятого этапа сезона-2021 чемпионата Формулы-1 — Гран-при Великобритании.

После девяти этапов сезона-2021 Формулы-1 в чемпионате мира лидирует голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен. На втором месте находится британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Тройку сильнейших замыкает мексиканский гонщик «Ред Булл» Серхио Перес.

Российский гонщик американской команды «Хаас» Никита Мазепин — четвёртый в истории россиянин, выступающий в Формуле-1, — пока не набрал ни одного очка и занимает в общем зачёте 19-ю позицию.

Начало гонки запланировано на 17:00 по московскому времени. В прямом эфире её покажет федеральный телеканал «Матч ТВ».

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