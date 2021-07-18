«Химки» — «Спартак»: прогноз Эдуарда Мора на матч в Москве

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор дал прогноз на матч «Химки» — «Спартак».
Ставка: ИТБ 2.5 гола «Спартака» за 2.37.
«У «Химок» ушли три человека, которые стабильно играли. Это Мирзов, Конате и Баженов. Баженова заменить удалось, а вот впереди у команды большие проблемы.
«Спартак» сейчас в бешеной форме, в линии атаки мощнейшая конкуренция. Все, кто вернулся из аренды, рвут и забивают, взбудоражили тех, кто уже был в основном составе, — им надо заново отвоёвывать себе место. Думаю, что «Спартак» однозначно выиграет и забьёт не меньше трёх голов. Мой прогноз на эту игру — индивидуальный тотал «Спартака» больше 2.5 мяча. Я абсолютно уверен, что это зайдёт, потому что команда играет очень мощно и быстро».
«Химки» пока ещё только ищут свою игру, есть травмированные игроки в линии обороны, поэтому со стороны «Спартака» матч будет голевой.
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