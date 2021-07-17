«Зенит» — «Локомотив»: результат матча за Суперкубок России, как сыграли, какой счёт

«Зенит» обыграл «Локомотив» в матче за Суперкубок России. Игра прошла в Калининграде на одноимённом стадионе и завершилась победой сине-бело-голубых со счётом 3:0.
В середине первого тайма Далер Кузяев перехватил поперечную передачу Гжегожа Крыховяка, после чего протащил мяч до радиуса штрафной и технично пробил в угол ворот. На 57-й минуте «Зенит» удвоил преимущество: Сердар Азмун реализовал выход один на один с Маринато Гильерме. На 83-й минуте «Зенит» довёл дело до разгрома. Автором взятия ворот стал Александр Ерохин.
Ставки на победу «Зенита» принимались с коэффициентом 1.72: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1720 рублей. Успех «Локомотива» оценивался в 5.80, ничья — в 4.15.
Тотал больше 2.5 гола шёл за 1.77, победа «Зенита» с форой (-1.5) — за 2.77, а победа «Зенита» с форой (-2.5) — за 6.00. На «обе забьют — нет» давали 2.20, на гол в каждом тайме — 1.75, на победу сине-бело-голубых по итогам первого тайма и всего матча — 2.50.
Итоговая победа «Зенита» шла за 1.33, а точный счёт 3:0 — за 13.0.
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