«Зенит» — «Локомотив»: результат матча, кто выиграл Суперкубок России, авторы голов

«Зенит» обыграл «Локомотив» в матче за Суперкубок России. Игра прошла в Калининграде на одноимённом стадионе и завершилась победой сине-бело-голубых со счётом 3:0.



В середине первого тайма Далер Кузяев перехватил поперечную передачу Гжегожа Крыховяка, после чего протащил мяч до радиуса штрафной и технично пробил в угол ворот. На 57-й минуте «Зенит» удвоил преимущество: Сердар Азмун реализовал выход один на один с Маринато Гильерме. На 83-й минуте «Зенит» довёл дело до разгрома. Автором взятия ворот стал Александр Ерохин.



Ставки на победу «Зенита» принимались с коэффициентом 1.72: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1720 рублей. Успех «Локомотива» оценивался в 5.80, ничья — в 4.15.



Тотал больше 2.5 гола шёл за 1.77, победа «Зенита» с форой (-1.5) — за 2.77, а победа «Зенита» с форой (-2.5) — за 6.00. На «обе забьют — нет» давали 2.20, на гол в каждом тайме — 1.75, на победу сине-бело-голубых по итогам первого тайма и всего матча — 2.50.



Итоговая победа «Зенита» шла за 1.33, а точный счёт 3:0 — за 13.0.