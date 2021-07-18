Махачев — Мойзес: результат боя UFC, кто победил 18 июля 2021 года

В ночь с 17 на 18 июля мск в Лас-Вегасе (США) на стадионе «ЮЭфСи Апекс» в главном бою турнира UFC Vegas 31 встретились россиянин Ислам Махачев и бразилец Тиаго Мойзес.



Махачев имел преимущество на протяжении всего поединка. Встреча завершилась в четвертом раунде после успешного удушающего приема в исполнении российского бойца.



Ставки на победу Ислама Махачева принимались с коэффициентом 1.14: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1140 рублей. Успех Тиаго Мойзеса оценивался в 7.20, а ничья — в 50.0.

Поставить на досрочную победу российского бойца предлагалось за 2.10. Тотал больше 2.5 раунда шёл за 1.47, а тотал больше 3.5 раунда — за 1.72. Поставить на то, что поединок не продлится всю дистанцию, предлагалось за 1.90.