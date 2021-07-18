Юлия Путинцева – Ангелина Калинина: прогноз Надежды Петровой на финал турнира в Будапеште

Известная в прошлом теннисистка Надежда Петрова дала прогноз на матч турнира в Будапеште Юлия Путинцева – Ангелина Калинина.
Ставка: победа Путинцевой за 2.54.
«Финал турнира в Будапеште, в котором сыграют две представительницы отечественной школы тенниса. И пусть Путинцева и Калинина родились после распада СССР, всё равно мы вправе считать их воспитанницами советской школы.
Калинина имеет шанс выиграть третий турнир кряду. До финала она добралась довольно легко – всех побеждала в двух сетах, причём в полуфинале соперница, американка Коллинз, во втором сете не смогла продолжить из-за травмы. А вот у Путинцевой дорога в финал была сложнее. Четвертьфинал и полуфинал получились непростыми. Победы в трёх сетах над 154-й и 176-й ракетками мира. Наверное, из-за этого фаворитом финала считают Калинину.
Путинцева – 42-я в мировом рейтинге, и проигрывать в финале 95-й ракетке мира будет как-то не солидно. Поэтому я ставлю на победу Путинцевой в матче».
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