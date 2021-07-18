«Химки» — «Спартак»: прогноз Ивана Млечного на матч в Москве

Известный рэп-исполнитель, баттл-МС, экс-футболист «Зоркого» Иван Млечный дал прогноз на матч «Химки» — «Спартак».



Ставка: победа «Спартака» + тотал меньше 3.5 гола за 2.00.

«Последний тур, по сути, ничего не решает в турнирной таблице в ничего не решающем турнире. «Спартак» одержал фееричную победу, «Химки» подтвердили статус аутсайдера, все остались при своих.



Руй Витория вдоволь посмотрел на весь тот подбор игроков, который у него имеется. Самое удивительное то, что большинство футболистов проявили себя очень хорошо, и выбор состава на матчи чемпионата будет действительно головной болью, особенно в линии атаки. А это ещё и без Промеса, Ларссона и Понсе.

У него остаётся последняя возможность проверить понравившиеся ему схемы перед стартом чемпионата — в матче с достаточно крепким по меркам этого самого чемпионата конкурентом. У «Спартака» огромный ресурс футболистов для ротации по ходу сезона, и как по мне, ни один клуб на данный момент таким ресурсом не обладает.



Но всё же мы говорим не про чемпионат, а про конкретный матч. Я думаю, что Руй Витория решит продолжить экспериментировать и смотреть футболистов, вполне возможно, что даст ещё больше шансов молодым, потому что расклад в этом матче не влияет абсолютно ни на что, турнир уже в кармане. Поэтому мне не верится в очередные 4:0.

Я склоняюсь к тому, что в этот раз победа «Спартака» будет намного скромнее. «Химки» — достаточно крепкий коллектив, который на этом турнире играет основой, а не занимается обкаткой игроков, в отличие от других участников. Мой прогноз на эту встречу — победа «Спартака» и тотал меньше 3.5».