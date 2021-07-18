Юлия Путинцева — Ангелина Калинина: прогноз Ильи Родина на финал турнира в Будапеште

Профессиональный каппер Илья Родин дал прогноз на матч финала турнира в Будапеште Юлия Путинцева — Ангелина Калинина.
Ставка: ИТМ Калининой 68,5% попадания первым мячом за 1.85.
«Финал в столице Венгрии, где прекрасная Ангелина Калинина, которая может взять третий(!) титул кряду сыграет с московской зажигалочкой из Казахстана Юлией Путинцевой! Данный матч предлагаю рассмотреть с точки зрения статистики, тем более к финалу букмекеры расщедрились и предлагают нам более обширную роспись.
Процент попадания первым мячом — вот мой выбор на сегодня. Довольно лёгкий выбор здесь. Средний показатель украинки Калининой по проценту попадания первым мячом составляет 63,25% в Будапеште. А теперь вопрос! Почему Калинина должна в финале попасть первым мячом больше 68,5% если по ходу турнира процент попадания у Ангелины не превышал 66%?»
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