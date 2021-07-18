«Химки» — «Спартак»: прогноз Владислава Турова на матч 18.07.2021

Профессиональный гандикапер Владислав Туров дал прогноз на матч «Химки» — «Спартак».
Ставка: тотал больше 3 гола за 2.04.
«Спартак» с каждым последующим матчем при новом наставнике прибавляет как в атаке, так и обороне. Хотя, вспоминая работу Руя Витории в «Бенфике», оборона была не самой сильной стороной. В любом случае группа атаки заиграла новыми красками, а определиться, кто будет играть в основе, а кто на подхвате новому тренеру будет непросто. Скорее всего, в этом сезоне матчи с участием «Спартака» будут достаточно результативными.
«Химки» на матчи с московскими клубами всегда настаиваются серьёзно, несмотря на статус игр. Конечно, товарищеский турнир немного может понизить градус и концентрацию на обороне, что лишь плюс для результативности.
Сейчас календарь игр у команд достаточно насыщенный, поэтому сложно будет играть внимательно в обороне. «Спартак» по последним играм и сам способен пробить тотал матча, а забить может практически любой игрок атаки. Соперникам непросто играть с командой, от которой может прилететь неизвестно откуда. Немного странно, что оборона уже в двух подряд играх не пропускает, возможно, как раз «Химки» закроют серию, в прошлом сезоне в РПЛ оба матча столичные пропускали. С учётом товарищеского статуса турнира и возможностей команд ожидаю результативной игры с большим количеством мячей».
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