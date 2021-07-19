«Химки» — «Спартак»: результат матча 18 июля, кто выиграл, авторы голов, какой счёт

«Спартак» обыграл «Химки» в матче предсезонного турнира Кубок Матч Премьер. Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась со счётом 5:1.



Счёт на 10-й минуте открыл защитник «Спартака» Самуэль Жиго. На 21-й минуте нападающий Александр Соболев удвоил преимущество. Третий гол красно-белых после красивого индивидуального прохода на 29-й минуте забил швед Джордан Ларссон. На 66-й минуте отметился защитник Илья Кутепов. На 75-й минуте Георгий Мелкадзе забил пятый гол. «Химки» сумели отыграть один мяч в концовке встречи усилиями Егора Данилкина.



Ставки на победу «Спартака» принимались с коэффициентом 1.38: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1380 рублей. Ничья оценивалась в 5.50, успех «Химок» — в 10.20.



На тотал больше 2.5 гола давали 1.59, на тотал больше 5.5 мяча — 8.60, а на гол в каждом тайме — 1.60. Победа «Спартака» с форой (-1.5) шла за 2.00, а победа «Спартака» с форой (-3.5) — за 13.0.



«Обе забьют» оценивался в 1.97, а точный счёт 5:1 в пользу красно-белых — в 43.0.