Букмекеры снизили коэффициент на победу «Спартака» в РПЛ после успеха на турнире в Москве

Вчера московский «Спартак» разгромил «Химки» со счетом 5:1 и оформил победу в предсезонном турнире. Красно-белые победили во всех трех матчах с общим счетом 13:1. В соревновании также принимали участие «Рубин» и «Сочи».



После этого успеха букмекеры снизили коэффициент на чемпионство команды Руя Витории по итогам сезона. Сейчас сделать ставку на победу красно-белых можно с коэффициентом 6.50, это примерно 15% вероятности, в то время как еще неделю назад аналитики предлагали на такое развитие событий коэффициент 7.00. Фавори турнира, по оценке букмекеров, — «Зенит». На питерский клуб можно поставить с коэффициентом 1.45.



Свой турнирный путь в новом сезоне РПЛ «Спартак» начнет 24 июля в Казани, где команда Руя Витории сыграет с «Рубином».