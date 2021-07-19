Марк-Андреа Хюслер — Фелисьяно Лопес: прогноз Владимира Светлицы на матч в Гштааде

Профессиональный каппер Владимир Светлица дал прогноз на матч Марк-Андреа Хюслер — Фелисьяно Лопес в Гштааде.
Ставка: победа Хюслера с форой (-2) за 2.11.
«На старте турнира ATP-250 в Гштааде сразятся Марк-Андреа Хюслер из Швейцарии и Фелисьяно Лопес, представляющий Испанию.
Безусловно, по общему уровню мастерства швейцарец не идёт ни в какое сравнение с Фелисьяно. Величина испанца на порядок выше. К 25 годам (именно столько сейчас Хюслеру) Фелисьяно уже добивался многого, например — выходил в четвертьфинал Уимблдона.
Хюслер, далеко не факт, что приблизится к подобному результату, но всё же на данном этапе, учитывая разницу в возрасте, выглядит попредпочтительнее.
Дело всё в том, что грунт — очевидно, самое нелюбимое покрытие для Лопеса. Здесь он и в лучшие годы не добивался громких успехов, чего уж говорить про нынешнее время…
Стоит отметить, что теннисисты встречались примерно в это же время в прошлом году в Китцбюэле, тогда Хюслер уверенно взял верх, разобравшись со своим оппонентом в двух сетах (6-3, 6-4).
На мой взгляд, сегодня швейцарец тоже имеет больше шансов на итоговый успех», — сказал Светлица.
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