Эксперты назвали шансы футболиста «Зенита» Малкома стать чемпионом Олимпиады-2020

Уже совсем скоро стартует Олимпиада в Токио, букмекеры принимают ставки на победителя футбольного турнира. В составе сборной Бразилии выступят игрок «Зенита» Малком и футболист ЦСКА Бруно Фукс. Аналитики оценили их шансы стать олимпийскими чемпионами.



Фаворит Олимпиады — сборная Испании, поставить на её победу можно с коэффициентом 2.80. «Красная фурия» отправила в Токио сразу несколько игроков основного состава, принимавших участие в Евро-2020.



На победу сборной Бразилии можно поставить за 3.80, а замыкает тройку фаворитов Франция. На успех этой команды можно сделать ставку с коэффициентом 6.00. Далее в букмекерских раскладах идут олимпийские сборные Аргентины и Германии, их победу оценивают коэффициентом 9.00.



Матчи футбольного турнира Олимпиады-2020 стартуют за день до официальной церемонии открытия игр — 22 июля.