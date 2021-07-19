Букмекеры назвали шансы Юлии Ефимовой выиграть золото Олимпиады в Токио

23 июля стартует Олимпиада в Токио. Одной из неожиданностей в заявочном листе сборной России по плаванию стал тот факт, что Юлия Ефимова не выступит на своей коронной дистанции — 200 метров брассом. Титулованная спортсменка выйдет на старт только на стометровке. Букмекеры назвали её шансы выиграть золотую медаль.



Поставить на то, что Ефимова выиграет золото Токио-2020, можно с коэффициентом 8.30. Явным фаворитом здесь аналитики видят представительницу США Лилли Кинг, на неё можно сделать ставку за 1.29. Кроме того, впереди Ефимовой также ставят ещё одну американку Лидию Якоби, вероятность её победы оценили коэффициентом 3.62.



Ефимова не смогла отобраться на Олимпиаду на дистанции 200 метров, став третьей на национальном отборе. Она уступила Евгении Чикуновой и Марии Темниковой. Позднее, на других стартах, Ефимова показала результаты выше этих спортсменок, но в федерации плавания решили идти по спортивному принципу до конца.