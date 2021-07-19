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Доминик Штефан Штрикер — Артур Ридеркнеш: прогноз Сергея Фомина на игру турнира в Гштааде

Доминик Штефан Штрикер — Артур Ридеркнеш: прогноз Сергея Фомина на игру турнира в Гштааде
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Профессиональный каппер Сергей Фомин дал прогноз на матч 1/16 финала турнира в Гштааде Доминик Штефан Штрикер — Артур Ридеркнеш.

Ставка: индивидуальный тотал Штрикера больше 12 геймов за 1.78.

«Молодой швейцарец Штрикер на недавнем турнире в Женеве показал свой незаурядный талант и дал надежду, что после Федерера и Вавринки теннис в Швейцарии будет жить и развиваться. Затем Доминик словил спад на мелких соревнованиях, но, полагаем, это было временное явление, и к очередному домашнему турниру он будет готов.

Ридеркнеш отличный сезон проводит, собрал и титул на челленджере, и несколько четвертьфиналов/полуфиналов также на его счету. В плане покрытия француз — универсал, но всё-таки больше тяготеет к быстрым кортам. В розыгрышах на приёме даёт шансы, с ним определённо можно и нужно бороться.

Для ставки выбрали индивидуальный тотал геймов Штрикера — чистую победу юнца заигрывать опасно, может и сорвать пару геймов ввиду неопытности, как это с ним уже случалось. Но в три сета игру затянуть по силам», — сказал Фомин.

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