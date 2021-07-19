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Федерико Дельбонис — Леандро Риди: прогноз Сергея Фомина на игру в Гштааде

Федерико Дельбонис — Леандро Риди: прогноз Сергея Фомина на игру в Гштааде
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Профессиональный каппер Сергей Фомин дал прогноз на матч 1/16 финала турнира в Гштааде Федерико Дельбонис — Леандро Риди.

Ставка: победа Риди с форой (+6.5) за 1.79.

«Хороший шанс проявить себя на высоком уровне в Гштааде есть у ещё одного талантливого швейцарского юниора — Леандро Риди. Тот подавал побольше надежд на юниорском уровне, чем Доминик Стрикер (о котором много слов нами уже было сказано в прошлых прогнозах), но немного застопорился в развитии.

Однако мы поверим в талант Риди даже против Федерико Дельбониса. Леандро любит грунт, даже в финале юниорского «Гарроса» играл, неплохо подаёт и держится на задней линии. Конечно, есть проблемы со стабильностью и результатами в последнее время, но к столь важным для себя соревнованиям Риди должен собраться.

Да и Дельбонис, несмотря на класс и статус, далеко не идеален, плюс провёл насыщенную неделю в Гамбурге. После рубки с Пэром и Бустой психологически сложно настроиться на матч с неизвестным соперником, так что качественного тенниса от аргентинца не ждём», — сказал Фомин.

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