Букмекеры: «Милуоки» обыграет «Финикс» в 6-м матче финала и станет чемпионом НБА
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В финале НБА «Милуоки», начавший серию с 0-2, выиграл уже 3 матча подряд. Букмекеры открыли приём ставок на шестую игру финальной серии, которая пройдёт в ночь со вторника на среду по московскому времени.
По оценке аналитиков, «Милуоки» — фаворит матча, который к тому же пройдёт на их площадке. Поставить на победу этой команды можно с коэффициентом 1.54. Шансы «Финикса» победить и перевести серию в решающий, седьмой матч оценивают коэффициентом 2.55.
Кроме того, принимают ставки на чемпионство команды. Поставить на «Милуоки» сейчас можно за 1.27, а шансы «Финикса» выиграть шестой и седьмой матч оценивают коэффициентом 3.93.
«Милуоки» ранее был чемпионом НБА 1 раз, в 1971 году. «Финикс» никогда не выигрывал чемпионский титул.
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