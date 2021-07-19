Букмекеры: «Милуоки» обыграет «Финикс» в 6-м матче финала и станет чемпионом НБА

В финале НБА «Милуоки», начавший серию с 0-2, выиграл уже 3 матча подряд. Букмекеры открыли приём ставок на шестую игру финальной серии, которая пройдёт в ночь со вторника на среду по московскому времени.



По оценке аналитиков, «Милуоки» — фаворит матча, который к тому же пройдёт на их площадке. Поставить на победу этой команды можно с коэффициентом 1.54. Шансы «Финикса» победить и перевести серию в решающий, седьмой матч оценивают коэффициентом 2.55.



Кроме того, принимают ставки на чемпионство команды. Поставить на «Милуоки» сейчас можно за 1.27, а шансы «Финикса» выиграть шестой и седьмой матч оценивают коэффициентом 3.93.



«Милуоки» ранее был чемпионом НБА 1 раз, в 1971 году. «Финикс» никогда не выигрывал чемпионский титул.