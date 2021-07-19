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Эксперты назвали шансы «Зенита» выиграть 4 трофея в сезоне-2021/2022

Эксперты назвали шансы «Зенита» выиграть 4 трофея в сезоне-2021/2022
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В субботу, 17 июля, «Зенит» выиграл Суперкубок России, переиграв в Калининграде московский «Локомотив» со счётом 3:0. Таким образом, команда Сергея Семака завоевала первый трофей нового сезона.

Букмекеры принимают ставки на то, какие трофеи сможет выиграть команда Сергея Семака в новом сезоне. Сделать ставку на то, что петербуржцы победят в чемпионате России, можно с коэффициентом 1.45. Вероятность того, что «Зенит» выиграет Кубок России, аналитики оценили коэффициентом 3.80. Наконец, на победу клуба в Лиге чемпионов принимают ставки с коэффициентом 100.00.

Таким образом, примерную вероятность того, что «Зенит» выиграет все 4 трофея, в которых будет принимать участие, можно оценить коэффициентом 551.00. Это примерно 0.2% вероятности. Ставки на такой исход не принимают, но вы можете объединить три аутрайта в один экспресс.

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