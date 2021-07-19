«Селтик» — «Мидтьюлланн»: прогноз Ровшана Аскерова на матч отбора Лиги чемпионов

Игрок телевизионного интеллектуального клуба Ровшан Аскеров дал прогноз на матч отбора Лиги чемпионов «Селтик» — «Мидтьюлланн».
Ставка: победа «Селтика» за 2.08.
«В своих предсезонных играх обе команды не показали убедительных результатов. У шотландского клуба в спаррингах были команды английского Чемпионшипа, после победы 3:1 над «Шеффилд Уэнсдей», подопечные Ангелоса Постекоглу проиграли «Престону» и сыграли 0:0 с «Бристолем». Датчане выиграли у «Сигмы» из Оломоуца и проиграли познаньскому «Леху». В принципе оба клуба, несмотря на славную историю «Селтика», бравшего в далёком 1967-м Кубок чемпионов, сегодня равны, но за счёт своего поля шотландцы будут иметь небольшое преимущество. Предположу, что это может предопределить их победу в предстоящей игре», — сказал Аскеров.
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