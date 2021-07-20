Марина Мельникова — Варвара Лепченко: ставка Надежды Петровой на матч турнира в Польше

Известная в прошлом теннисистка Надежда Петрова сделала ставку на матч турнира в Польше Марина Мельникова — Варвара Лепченко.



Ставка: победа Лепченко с форой (-3.5) за 1.62.



«Ещё один матч с участием россиянки. Это уже опытная, взрослая, 32-летняя Марина Мельникова (187-я ракетка мира) сыграет против Варвары Лепченко, выступающей сейчас за Америку. Мельникова выше 170-й строчки в рейтинге не поднималась — это был её лучший результат в 2015-м году. Она играет много турниров — уже 17 в этом сезоне, в которых выиграла лишь 13 матчей.



Лепченко когда-то стояла в двадцатке сильнейших, была 19-й, но с тех пор прошло достаточно много времени — лет десять, если не больше. Варвара уже близка к завершению своей карьеры. Сейчас она занимает 154-е место в рейтинге WTA. У неё есть огромный опыт выступления в турнирах, попадает в основные сетки, где-то проходит круг, два. В последних двух турнирах она уступала в первом же круге. Она играет, пытается заработать, где возможно. Лепченко ещё и левша. В общем, очень неприятная, неудобная соперница.



Ранее они не встречались, но, думаю, Лепченко должна понимать, какого уровня перед ней теннисистка. Тоже взрослая, особо ничего не добившаяся. Поэтому американка на своём опыте должна обыграть Мельникову. Да, и по результатам у Лепченко всё несколько лучше в этом сезоне — у неё 17 побед и 10 поражений. Так что ставлю на победу Лепченко с форой (-3.5)», — сказала Петрова.