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Эксперты назвали шансы «Спартака» пройти «Бенфику» в отборе Лиги чемпионов

Эксперты назвали шансы «Спартака» пройти «Бенфику» в отборе Лиги чемпионов
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Вчера, 19 июля, в Ньоне (Швейцария) прошла жеребьёвка третьего раунда квалификации Лиги чемпионов сезона-2021/2022. Московский «Спартак» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов сыграет с португальской «Бенфикой». Букмекеры назвали шансы москвичей пройти в раунд плей-офф.

Поставить на то, что по сумме двух матчей дальше пройдёт «Спартак», можно с коэффициентом 2.55. Это примерно 38% вероятности. Шансы португальцев оценивают коэффициентом 1.51 (62%).

Первый матч состоится 3 августа в Москве, ответная встреча в Лиссабоне назначена на 10 августа. Если потребуется, будет проводиться дополнительное время и серия 11-метровых. Победитель противостояния пройдёт в раунд плей-офф Лиги чемпионов. Проигравшая команда попадёт в групповой этап Лиги Европы.

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