Ставка на счёт в серии пенальти финала Евро-2020 принесла клиенту БК 240 тыс. рублей

Клиент букмекерской компании «Фонбет» сделал ставку на точный счёт в серии пенальти финального матча Евро-2020 Англия — Италия. Он поставил на то, что итальянцы победят в серии со счетом 3:2. Букмекер оценил этот исход коэффициентом 24.00. Игрок поставил на такое развитие событий 10 тыс. рублей.
После двух ударов в серии англичане вели со счётом 2:1, а значит, ставка игрока висела на волоске. Однако затем подопечные Гарета Саутгейта смазали три удара подряд. Свои попытки не смогли реализовать Маркус Рэшфорд, Джейдон Санчо и Букайо Сака. При этом нужен был еще и промах от футболиста сборной Италии и он тоже случился: свою попытку не смог реализовать Жоржиньо.
Таким образом, ставка игрока оказалась удачной. На выплату он получил 240 тыс. рублей.
- 20 июля 2021
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 19 июля 2021
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:48
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
07:20
- 18 июля 2021
-
22:07
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:45
-
13:00
-
12:35
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:00
-
09:00