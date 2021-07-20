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Ставка на счёт в серии пенальти финала Евро-2020 принесла клиенту БК 240 тыс. рублей

Ставка на счёт в серии пенальти финала Евро-2020 принесла клиенту БК 240 тыс. рублей
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Клиент букмекерской компании «Фонбет» сделал ставку на точный счёт в серии пенальти финального матча Евро-2020 Англия — Италия. Он поставил на то, что итальянцы победят в серии со счетом 3:2. Букмекер оценил этот исход коэффициентом 24.00. Игрок поставил на такое развитие событий 10 тыс. рублей.

После двух ударов в серии англичане вели со счётом 2:1, а значит, ставка игрока висела на волоске. Однако затем подопечные Гарета Саутгейта смазали три удара подряд. Свои попытки не смогли реализовать Маркус Рэшфорд, Джейдон Санчо и Букайо Сака. При этом нужен был еще и промах от футболиста сборной Италии и он тоже случился: свою попытку не смог реализовать Жоржиньо.

Таким образом, ставка игрока оказалась удачной. На выплату он получил 240 тыс. рублей.

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