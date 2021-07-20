Букмекеры: Джокович не сможет завоевать «Золотой шлем» в сезоне-2021
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Новак Джокович в этом сезоне уже успел победить в трёх мейджорах. Теперь сербу осталось победить на US Open и стартующей на днях Олимпиаде в Токио, чтобы завоевать так называемый «Золотой шлем». Букмекеры принимают ставки на успехи серба.
По оценке аналитиков, серб вряд ли сможет добраться до «Золотого шлема». Поставить на то, что Новаку покорятся все 5 главных турниров года, можно с коэффициентом 2.70, это примерно 37% вероятности. Сделать ставку на то, что серб все же не сможет выиграть хотя бы один из двух оставшихся турниров, можно с коэффициентом 1.47 (63% вероятности).
Олимпиада в Токио стартует 23 июля. На данный момент в активе Новака Джоковича есть бронза Олимпийских игр Пекина – 2009.
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