Букмекеры: Джокович не сможет завоевать «Золотой шлем» в сезоне-2021

Новак Джокович в этом сезоне уже успел победить в трёх мейджорах. Теперь сербу осталось победить на US Open и стартующей на днях Олимпиаде в Токио, чтобы завоевать так называемый «Золотой шлем». Букмекеры принимают ставки на успехи серба.



По оценке аналитиков, серб вряд ли сможет добраться до «Золотого шлема». Поставить на то, что Новаку покорятся все 5 главных турниров года, можно с коэффициентом 2.70, это примерно 37% вероятности. Сделать ставку на то, что серб все же не сможет выиграть хотя бы один из двух оставшихся турниров, можно с коэффициентом 1.47 (63% вероятности).



Олимпиада в Токио стартует 23 июля. На данный момент в активе Новака Джоковича есть бронза Олимпийских игр Пекина – 2009.