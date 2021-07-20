«Фольгоре» — «Хибернианс»: прогноз Олега Кравчука на матч квалификации Лиги конференций

Профессиональный каппер Олег Кравчук дал прогноз на матч отбора Лиги конференций «Фольгоре» — «Хибернианс».



Ставка: победа «Хибернианс» за 1.47.



«Лига конференций, Сан-Марино встречается с Мальтой. Сан-Маринские команды редко не проигрывают, и 1.47 — это достаточно неплохой кэф. Да, на прошлой неделе ничья была в битве команд этих стран, но всё же, считаю, «Хибернианс» посильнее должен быть.



«Фольгоре» вылетело от косовской «Приштины» 0:2, по статистике вообще вчистую (1:25 по ударам, 0:9 в створ, притом что косовская команда сама слабенькая и уже, естественно, вылетела из Лиги чемпионов, проиграв уверенно 1:6 по сумме двух игр «Ференцварошу».



Конечно, «Хибернианс» тоже не блеснул, как-то совсем безлико проиграв эстонской «Флоре», поэтому и кэф в целом не такой и мизерный, как бывает в играх с командами из Сан-Марино. Хотя бы 0:1 должны выиграть, больно уж Сан-Марино редко не проигрывает, чтобы не попробовать.



На сборные переносить не совсем корректно, всё же составы разные, но во многом, думаю, можно провести параллели. В этом цикле и со Словакией в гостях ничью Мальта гоняла, да и России было непросто», — сказал Кравчук.