«Милуоки» — «Финикс»: прогноз Дмитрия Артёмова на 6-й матч финала НБА

Профессиональный каппер Дмитрий Артёмов дал прогноз на матч финала НБА «Милуоки» — «Финикс».



Ставка: победа «Финикса» с форой (+6.5) за 1.77.



«Как мне кажется, в решающей игре сезона «Финикс» покажет все свои лучшие стороны. Хотелось бы увидеть их победу и 3-3 в серии, что вполне вероятно, но, на мой взгляд, если «Финикс» и проиграет титул, то сделает это в упорной борьбе в клатче, как это случилось в пятом матче. Пятая игра была действительно самой равной, самой зрелищной и интересной, а судьбу матча решил Холидэй на последних секундах, которого, к слову, «Милуоки» предпочли вместо Криса Пола.



В этом финале за 5 матчей «Санз» лишь раз не удержали фору, а за весь плей-офф (21 матч) проиграли с разницей 7+ очков 5 раз. Конечно, на таких матчах букмекеры не ошибаются в коэффициентах, но лично мне кажется, что за этот коэффициент должна идти фора +(4.5)», — сказал Артёмов.