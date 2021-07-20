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«Милуоки» — «Финикс»: беспроигрышная ставка 1000 рублей к матчу финала НБА

«Милуоки» — «Финикс»: беспроигрышная ставка 1000 рублей к матчу финала НБА
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Рано утром 21 июля по московскому времени состоится шестой матч финальной серии НБА «Милуоки» — «Финикс». Пока что «Бакс» ведут со счётом 3-2. Начало матча — в 04:00 мск. У вас есть шанс получить беспроигрышное пари 1000 рублей от букмекерской компании «Фонбет» для новых игроков к этой игре!

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