Ольга Данилович – Камилла Рахимова: прогноз Ильи Родина на матч турнира в Палермо

Профессиональный каппер Илья Родин дал прогноз на матч 1/16 финала турнира в Палермо Ольга Данилович — Камилла Рахимова.
Ставка: победа Рахимовой за 1.92.
«Победит, наконец, Данилович Рахимову в этом сезоне или нет? Почему наконец? Дело в том, что Рахимова уже дважды зачехляла сербку на своем пути, а общий счёт по личкам между ними 0-3 в пользу Камиллы. Причем делала это Рахимова легко! Данилович я прекрасно знаю, видел ее воочию еще в 2019 году на турнире в Химках (если не перепутал года).
Еще тогда в финале, когда она легко накручивала Потапову, понял, что родилась ещё одна звездочка мирового тенниса. Однако Ольга не спешит раскрываться. Ещё достаточно много брака в её действиях, хотя потенциалище колоссальный! Пожалуй, отвечая на вопрос в самом начале прогноза, отвечу нет!
Рахимова – ровесница Данилович, а этот сезон проводит сверхмощно! Кстати, Рахимова настолько хороша в нынешнем сезоне, что по рейтингу уже обогнала Данилович», — сказал Родин.
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