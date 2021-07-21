«Кайрат» — «Црвена Звезда»: прогноз Петра Воликова на игру квалификации Лиги чемпионов

Известный блогер Пётр Воликов дал прогноз на матч отбора Лиги чемпионов «Кайрат» — «Црвена Звезда».



Ставка: индивидуальный тотал «Кайрата» больше 1.5 за 3.10.



«Кайрат» весьма впечатлил, пройдя очень крепкий «Маккаби». В ответной игре алматинцы показали, что с таким составом и с правильным подходом к каждому сопернику можно пошуметь в Европе, как это уже делали «Шахтёр» и «Астана». У «Кайрата» всё есть для того, чтобы замахнуться на группу Лиги чемпионов. Нужно пройти «Црвену», а дальше ждут не самые сильные соперники в лице «Алашкерта» или «Шерифа». «Кайратовцы» прекрасно это понимают, поэтому я уверен, что они оставят все силы в первом матче в Алматы.



«Црвена» сейчас — это не тот клуб, которому через себя забивал Жерар Гоу в 2015 году. Сейчас «Звезда» очень сильна. Главный тренер Деян Станкович собрал потрясающий коллектив, который также претендует на групповой этап ЛЧ. На руку «Кайрату» лишь то, что «Црвена» будет начинать на выезде и то, что успели они сыграть только один официальный матч в новом сезоне. Нулевая ничья с «Войводиной» в 1-м туре чемпионата Сербии. К слову, «Войводина» в прошлом сезоне заняла 4-е место в чемпионате. «Кайрат» понимает, что если не дома обыгрывать «Црвену», то уже негде это делать. Буду надеяться, что алматинцам по силам обыграть на «Центральном» сербский клуб», — сказал Воликов.