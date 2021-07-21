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«Кайрат» — «Црвена Звезда»: прогноз Карлоса Алос Феррера на игру отбора Лиги чемпионов

«Кайрат» — «Црвена Звезда»: прогноз Карлоса Алос Феррера на игру отбора Лиги чемпионов
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Бывший главный тренер «Кайрата» Карлос Алос Феррер дал прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов УЕФА «Кайрат» — «Црвена Звезда».

Ставка: победа «Кайрата» за 3.40.

«Надеюсь, «Кайрат» в первом поединке на домашнем стадионе возьмёт верх над своим соперником из Белграда со счётом 1:0. В данный момент фаворита в этой еврокубковой паре просто не вижу.

Команда из Алматы сейчас в лучшем положении, чем шесть лет тому назад, когда ей уже удавалось выбить «Црвену Звезду» из еврокубка, и в этом плане будет невероятно важен результат, которого удастся добиться в первом противостоянии.

Полагаю, у «Кайрата» имеются реальные шансы пройти квалификацию Лиги чемпионов УЕФА в нынешнем сезоне. Дружина из Казахстана реально сильна в настоящее время именно в командном плане, не имея великих индивидуальностей. Первая встреча будет невероятно важной, и «Кайрат» победит со счётом 1:0», — сказал Феррер.

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