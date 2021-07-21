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«Кайрат» — «Црвена Звезда»: прогноз Чумы Анене на игру квалификации Лиги чемпионов

«Кайрат» — «Црвена Звезда»: прогноз Чумы Анене на игру квалификации Лиги чемпионов
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Бывший форвард российского «Амкара» и казахстанского «Кайрата» Чума Анене дал прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов УЕФА «Кайрат» — «Црвена Звезда».

Ставка: победа «Кайрата» за 3.40.

«Думаю, в Алматы будет хорошая встреча. «Црвена Звезда» из Белграда выиграет по итогам двух матчей, но полагаю, что у «Кайрата» хорошие шансы дома. Наверное, алматинцы победят в первой встрече со счётом 2:1.

Теперь, когда правило выездного гола больше не действует, не думаю, что проведение первого матча на выезде является для кого бы то ни было преимуществом. Предполагаю, у «Кайрата» хорошие шансы на своём поле, но в конечном итоге считаю «Црвену Звезду» лучшей командой.

У «Кайрата» есть свои плюсы, но, как я уже сказал, ему будет сложно. Однако футбол — игра возможностей, если кайратовцы станут действовать так хорошо, как только могут, то у них будут шансы пройти этого соперника.

Думаю, сербы знают: если они добьются хорошего результата в Алматы, то в Белграде им будет легче. Посмотрим, как пойдёт игра, но думаю, гости явно захотят быть уверенными, что обеспечат в итоге себе нужный результат», — сказал Анене.

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