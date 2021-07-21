«Фонбет» перечислил 868 млн рублей федерациям и лигам за II квартал 2021 года

«Фонбет» продолжает активно поддерживать российский спорт. Во II квартале 2021 года
компания перечислила 868 миллионов рублей целевых отчислений спортивным федерациям и лигам, что составляет 60% от отчислений всего рынка. Совокупные выплаты за период с апреля по июнь почти на 50 миллионов рублей превысили суммарные показатели за весь 2020 год.
«Помимо целевых отчислений, мы поддерживаем спорт с помощью спонсорских контрактов, а также расширяем благотворительные проекты. Например, за время пандемии «Фонбет» дополнительно выделил более 130 миллионов рублей на поддержку различным благотворительным фондам и организациям в рамках программы «Ставка на добро», — отметил генеральный директор БК «Фонбет» Александр Парамонов.
Все подробности инициативы можно узнать на специальной странице.
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